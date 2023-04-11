«صرف الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح اليوم للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وقال إن الأمطار بدأت خفيفة علي مختلف مناطق الإسكندرية من ظهر اليوم وزادت غزارتها إلى متوسطة في السادسة مساء على بعض المناطق ووصلت لغزيرة مساء، ومتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتى يوم الغد ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

وأكد استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية خلال فترة الليل أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على أن تزيد شدتها مع الساعات الأولى ليوم غدا الأربعاء لتكون متوسطة تغزر وتكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد وخاصة شمال وغرب المحافظة على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح وسرعة الرياح من 50-60 كم / ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 امتار، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع فيسبوك.