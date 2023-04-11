الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعميم خطة رفع تراكمات المخلفات الصلبة بالدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، إنه فور انتهاء حملات رفع تراكمات المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء من العمل بالمنطقة المركزية، سيتم تعميم تنفيذها بكامل مراكز ومدن المحافظة حرصًا على خلوها تمامًا من تراكمات هذه المخلفات، ولضمان توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بنطاق المحافظة.

أوضحت المحافظة، في بيان، أن حملة مكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة وتراكمات مخلفات الهدم والبناء واصلت أعمالها للأسبوع الثاني على التوالي بنطاق المنطقة المركزية وبالشوارع والميادين والطرق العامة والأراضي الفضاء في كل من شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة والتي يتم تنفيذها لمدة شهر وفق خطة وبرنامج عمل الحملة، وذلك بمشاركة 15 مركزا ومدينة وحي على مستوى المحافظة من خلال 25 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وأيضا المراكز المشاركة كذا معدات إدارة المركبات بالمحافظة.

من جانبه، أكد رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة محمد حمص أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة نواب رؤساء المراكز المشاركة لرفع التراكمات المشار إليها من كافة المناطق بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبالطرق العامة والأراضي الفضاء، مضيفا أن العمل شمل رفع التراكمات والمخلفات الصلبة بـ3 مناطق شملت منطقة الطريق السريع من نزلة سندوب حتى كوبري الشرقاوية والكورنيش خلف مستشفى التأمين الصحي متفرع من شارع الجيش بنطاق غرب المنصورة وأيضا مدخل قرية ميت مزاح مركز المنصورة.

محافظ الدقهلية المخلفات الصلبة حملة مكبرة الميادين الطرق العامة

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