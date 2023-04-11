الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة رجلي الأعمال زيدان والسعداوي.. رائد األعمال محمد السمان الرئيس التنفيذي للونج بالك يستعد إلطالق "بايريك" لألزياء الفاخرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تستعد الشركة المصرية الناشئة "بايريك" لإطلاق عالمتها التجارية الفاخرة في الأسواق قريًبا. يتمتع هذا البراند الجديد بمواصفات عالمية .

ويتمتع بملابس مصممة بأعلى جودة يتمتع "بايريك" بملكية مشتركة بين الكابتن محمد زيدان، نجم كرة القدم المصرية الشهير ورجل الأعمال عمر السعداوي. بالإضافة إلى .ذلك، يتشارك محمد السمان، الرئيس التنفيذي للونج بالك، في الإشراف على بناء وتطوير هذا المشروع الضخم عملت شركة "لونج بالك" على دراسة هذا البراند بشكل قوي، حيث تعتبر الشركة الاأكثر شهرة في بناء وتطوير العالمات التجارية الفاخرة في مصر والوطن العربي. 

وقد أكدت الشركة على أن "بايريك" هو واحد من أكثر العالمات التجارية إثارة للاهتمام التي قامت .بتطويرها تضم مجموعة "بايريك" ملابس فاخرة وعصرية، وتم تصميمها بأحدث التقنيات واألقمشة المتينة والناعمة في الوقت نفسه. وستوفر هذه الملابس للمستهلكين تجربة متميزة وفاخرة في الارتداء تم الإعلان عن بدء التسويق والترويج لـ "بايريك"، وسيتم إطلاق البراند في األسواق في الأيام القليلة المقبلة. 

 

ومن المتوقع أن تحظى .العلامة التجارية بترحيب كبير من المستهلكين الراغبين في الاستمتاع بالأناقة والفخامة .بهذا الإطلاق، تسعى "بايريك" إلى تحديث صناعة المالبس المصرية وتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين في مصر وخارجها تأمل الشركة في تحقيق نجاح كبير لعلامتها التجارية الجديدة، وتوفير فرص عمل للشباب المصري ودعم الصناعة المحلية في مصر. 

.ومن المتوقع أن تساهم "بايريك" في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وبهذا الإطلاق، تضع "بايريك" نفسها على خريطة العلأمات التجارية الفاخرة المصرية والعربية.

وتتوقع أن يتم استقطاب العديد من المستهلكين والعملاء المحليين والعالميين الذين يبحثون عن الأزياء الفاخرة والمميزة وفي ختام التقرير، يمكن القول إنه من المثير للاهتمام رؤية الشركات المصرية الناشئة تقوم بإطلاق العلامات التجارية الفاخرة والاستثمار في الصناعة المحلية. ويتوقع أن تشهد مصر مزيًدا من التطور في هذا القطاع في السنوات القادمة، مما يعزز الاقتصاد .المحلي ويساهم في توفير فرص العمل والاستثمار

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