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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

يترقب المواطنون بدء مسلسل سره الباتع وعرض الحلقة الـ 21 على قناة on وon drama والحياة، لمعرفة الأحداث التالية، خاصًة وأن الزمنين الذين يدور فيهما مسلسل سره الباتع، يمران بأحداث مشوقة ومثيرة، خاصًة بعد اختطاف أحمد صلاح السعدني والذي يجسد دور حامد، بطل ورمز المقاومة، لقائد جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف بيلو.

وفي حقبة ثورة الـ 25 من يناير 2011، تحاول عصابة عمرو العمروسي، والتي يقودها الفنان عمرو عبدالجليل، الحصول على رسائل السلطان حامد، من أحمد فهمي، وريم مصطفى.

حرص المخرج خالد يوسف على تقديم تجربة فريدة في الدراما الرمضانية من خلال الشاشة الصغيرة، بمسلسل سره الباتع، الذي يعتبر التجربة الدرامية الأولي لخالد يوسف، والذي اقتبس قصته من رواية يوسف إدريس، والتي كانت تحاكي قضية الأسطورة الشعبية، وتعلق الشعب المصري بها.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

يتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.ها

- معدل الترميز 27500.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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