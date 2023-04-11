تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "سره الباتع"

يحرص عدد كبير من المواطنين المتابعين لمسلسل سره الباتع على مشاهدة الحلقة الـ 21 ، إذ اشتعلت الأحداث أمس بشكل كبير، ففي فترة حقبة هيمنة الحملة الفرنسية على قرية شطانوف، أرسل نابليون بونابرت، القائد كليبر، لتحرير القائد بيلو من الأثر، وتأديب أهل القرية على فعلتهم، في هذه الأثناء ينتظر حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني الهجمة التي يشنها الاحتلال الفرنسي على القرية.





والعصر الثاني الذي تدور أحداث مسلسل سره الباتع فيه هو فترة ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من أحداث سياسية، يصالح أحمد فهمي شقيقته، وتصلح علاقته بريم مصطفى التي تلعب دور حبيبته، والتي تركته بعد تعنيفه لشقيقته.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سر الباتع"

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها، والتصدى لهم، والقضاء عليهم، وطردهم بشكل عام من مصر.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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