الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جت سلمية الحلقة 5 تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

جت سليمة
جت سليمة

في الساعات الأخيرة تصدرت مسلسل جت سلمية الحلقة 5 مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد عرضها وتردد القناة الناقلة.

مسلسل جت سلمية الحلقة 5 

وشهدت أحداث المسلسل، تنكر دنيا سمير غانم “سليمة”  في شكل مغنية لتدخل قصر السلطان “تمان” لتتمكن من البحث عن شقيقها داخل القصر حيث غنت أغنية “ارقص له”، من تأليف أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي وتصميم مصمم الأداء هادي.

مسلسل جت سلمية الحلقة 4

الحلقة الرابعة من مسلسل جيت سليمة شاهد موكوس “محمد سلام” يعمل في إسطبل القصر تحت قيادة طاهر أبو ليلى، وفي الوقت نفسه، كانت سليمة تتدرب على الغناء والرقص لتحمل مسؤولية كونها مغنية في القصر تحت إشراف “أما نعيمة”.

الحلقة 5 من مسلسل جت سلمية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

ويعرض اليوم الحلقة 5 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

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تردد قناة cbc وموعد عرض جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميديا فانتازي، حول “سليمة” التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم، والتي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها أصبحت بداخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش خلالها العديد من المغامرات.

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