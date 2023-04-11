3 مباريات إيقاف.. العقوبة المتوقعة على محمد عبدالمنعم بعد مباراة بيراميدز

على الرغم من قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتوقيع غرامة مالية على محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول عقب تعرضه للطرد المباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر خلال اللقاء الذي أقيم علي ستاد القاهرة الدولي، إلا أن هناك عقوبات جديدة تنتظر مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي حيث يفرض اتحاد الكرة المصري عقوبات جديدة ضد محمد عبد المنعم بسبب طرده في نهائي كأس مصر بعد الاعتداء على فخر الدين بن يوسف بدون الكرة.

وتنص لوائح اتحاد الكرة المصري على الإيقاف 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه، على أي لاعب يقوم بضرب آخر بدون كرة في المباريات.

مستند اللائحة

ومن المنتظر أن يتم صدور قرار من قبل الجبلاية يعلن إيقاف «عبد المنعم» 3 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه.

وستكون العقوبة الموقعة ضد عبد المنعم من قبل اتحاد الكرة هي العقوبة الثانية ضد اللاعب بعدما أصدر الأهلي عبر موقعه الرسمي بيانًا رسميًا يؤكدًا خلاله تغريم اللاعب ماليًا بقرار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وكشف مصدر مسئول أن عقوبة الإيقاف المنتظر تطبيقها علي محمد عبد المنعم لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في الدوري أمام فاركو وسموحة خاصة أن الكأس بطولة منفصلة عن الدوري وأيضا السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر له يوم 5 مايو المقبل بدولة الإمارات وذلك وفقًا لما كشفه مجلس أبو ظبي الرياضي.

وكان محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أنه يعتذر لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، كما أكد أنه يعتذر أيضًا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، مشددًا على أنه لم يتعمد ما حدث، ولم يسيطر على انفعاله بسبب الحماس الزائد في آخر أوقات المباراة.

وقال عبد المنعم إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر، ورغم أن أداء الفريق لم يكن هو الأفضل، إلا أن الأهم تحقق وهو الفوز بالمباراة ومن ثم التتويج باللقب.

وتوجه عبد المنعم بالشكر إلى جماهير الأهلي التي تثق بقدراته وتثق بلاعبي الفريق، وأكد أنها اللاعب رقم واحد وشريك في كل البطولات والإنجازات، ومن حقها أن تسعد اليوم بالحصول على كأس مصر في نسختها 2021-2022، بعدما وقفوا خلف الفريق طوال الـ120 دقيقة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه يعتز بوالديه كثيرًا ويدين لهما بالفضل دائمًا في كل نجاحاته، مؤكدًا أن دعاءهما له وهما يؤديان مناسك العمرة اليوم في الأراضي المقدسة وراء توفيق الفريق في التتويج باللقب الغالي.