انفجار أكثر البراكين نشاطًا في روسيا وتحذيرات حمراء من الطيران فوق المنطقة

ثار بركان شيفلوتش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا والذي يُعدّ أحد أكثر البراكين نشاطًا، ما أدى إلى اندلاع رماد يصل إلى 20 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر، وفقًا للفرع المحلي لأكاديمية العلوم الروسية (RAS) للمسح الجيوفيزيائي.

انفجار بركان روسي

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تم الإبلاغ عن النشاط الزلزالي لأول مرة في حوالي الساعة 12:54 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، حسبما قال المسح الجيوفيزيائي عبر حسابه على تطبيق "تليجرام"، مضيفًا أن البركان لا يزال ينفجر بعد حوالي 15 ساعة.

تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من المنطقة سحابة رماد كبيرة في السماء ورمادًا يغطي الطرق والسيارات في بلدة أوست كامتشاتسكي، على بعد حوالي 90 كيلومترًا (55 ميلًا) من البركان.

ووفقًا لبيانات الأقمار الصناعية ، يبلغ حجم سحابة العمود 400 × 250 كيلومترًا، وقد امتدت إلى الغرب والجنوب من البركان، وفقًا للمسح الجيوفيزيائي.

تحذيرات حمراء من الطيران فوق منطقة البركان

فيما أفاد معهد علم البراكين والزلازل في فرع الشرق الأقصى من RAS أنه تم إصدار تصنيف لونه "أحمر"، وهو أعلى مستوى للخطورة لحركة للطيران فوق المنطقة، وسط تحذيرات من أن تدفقات الحمم البركانية الساخنة قد تسد الطرق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس".

وبحسب المعهد، فإن "تدفقات الحمم البركانية المنصهرة يمكن أن تسافر لمسافة تصل إلى 20 كيلومترًا وتسد الطريق السريع بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي - أوست - كامتشاتسكي".

أحد أكثر البراكين نشاطًا

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن البركان يُعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في روسيا، وأدى ثورانه إلى اختناق القرى في وغرقها في سحابة من الغبار البركاني الرمادي وأثار تحذيرًا من الطيران.

تدفقت الحمم البركانية من البركان، ما أدى إلى ذوبان الثلوج، وحذرت الجهات المسؤولة من تدفق الطين على طول طريق سريع قريب بينما كانت القرى مغطاة بالسجاد في انجرافات من الرماد الرمادي يصل عمقها إلى 8.5 سم، وهو الأعمق منذ 60 عامًا.

وأظهرت الصور السحابة وهي تتصاعد بسرعة فوق الغابات والأنهار في الشرق الأقصى والقرى المغطاة بالرماد.

وقالت دانيلا تشيبروف، مديرة فرع كامتشاتكا للمسح الجيوفيزيائي: "وصل الرماد إلى ارتفاع 20 كيلومترًا، وتحركت سحابة الرماد غربًا، وكان هناك سقوط قوي جدًا من الرماد على القرى المجاورة".

يعيش حوالي 300 ألف شخص في شبه جزيرة كامتشاتكا الشاسعة في روسيا، والتي تمتد في المحيط الهادئ شمال شرق اليابان.

وأضافت تشيبروف أن البركان، وهو أحد أكبر البراكين وأكثرها نشاطًا في كامتشاتكا، من المحتمل أن يهدأ الآن محذرة من أنه لا يمكن استبعاد المزيد من سحب الرماد الرئيسية.