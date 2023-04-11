إحالة أوراق فلاح قتل ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ للمفتي

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة وبحضور المستشار عز غلوش، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، حضوريًا بإحالة أوراق فلاح أربعيني متهم بقتل ربة منزل ونجلها خنقًا بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية بعزبة البرنس بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق إلى فضيلة المفتي بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه.

وحددت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة"، جلسة يوم 12 يونيو 2023 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 302 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 6 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وأحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية فلاح في العقد الرابع من العمر إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتله ربة منزل، وابنها عمدًا بغرض سرقتها.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه في يوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المتهم "أحمد.م.ا"، ويقيم بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق المجني عليها هدير طه أحمد دلالة، ونجلها يوسف ربيع محمد عزازى، عمدًا عندما دلف إلي مسكنها خلسة.

وكشف أمر الإحالة عن المتهم عندما أبصر المجني عليها انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياتها.

وأوضحت أوراق القضية أن جريمة المتهم اقترنت بجريمة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان قتل المجني عليه الطفل يوسف ربيع عزازي عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته.

كما ارتكب المتهم جريمة سرقة المنقولات الذهبية المملوكة للمجني عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي وتحصل على مبلغ مالي عقب قتلها وكان ذلك داخل مسكن المجني عليها محرزًا أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني لارتكاب جريمته.