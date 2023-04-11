"ليس المشي".. دراسة تظهر شيئًا بسيطًا يوميًا يمكن أن يطيل عمرك

سواء كانت مكالمة هاتفية أو موعد لتناول القهوة، فنحن كبشر نتوق إلى التفاعل الاجتماعي ويبدو أن هذا قد يكون سر حياة أطول أيضًا.

وفقًا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 28000 فرد، قد يؤدي التفاعل الاجتماعي المنتظم إلى إطالة عمر كبار السن.

لذا، في حين أن العديد من الدراسات الحديثة قد أشارت إلى أن المشي والنشاط المنتظمين يمكن أن يكونا المفتاح لإطالة أمد حياتك، يبدو أن الإجابة قد تكون أبسط بكثير - وممتعة أكثر بكثير.

في حين أشارت الدراسات السابقة إلى أن الحياة الاجتماعية الجيدة يمكن أن تكون رائعة للشيخوخة الناجحة، فإن هذا البحث الجديد - الذي نُشر مؤخرًا في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع - بحث في ما إذا كان تكرار التنشئة الاجتماعية مرتبطًا بالبقاء بشكل عام.

وقسمت المشاركين إلى مجموعات تتعايش كل يوم تقريبًا ؛ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؛ مرة واحدة في الشهر على الأقل؛ أحياناً؛ و ابدا.

بالنظر إلى هذه المجموعة الكبيرة من كبار السن الذين يعيشون في الصين، وجدت الدراسة أن النشاط الاجتماعي المتكرر مرتبط ببقاء أطول بشكل ملحوظ - وكلما زاد التكرار، زادت احتمالية العيش لفترة أطول.

وكشفت أن الوفاة تأخرت بنسبة 42٪ في من يتواصلون اجتماعيًا بين الحين والآخر، بنسبة 48٪ في أولئك الذين فعلوا ذلك شهريًا على الأقل.

وبالمثل، كانت النسبة 110٪ بين أولئك الذين فعلوا ذلك أسبوعياً على الأقل ، وبنسبة 87٪ بين أولئك الذين فعلوا ذلك كل يوم تقريباً - بالمقارنة مع أولئك الذين قالوا إنهم لم يتواصلوا اجتماعياً قط.

في النهاية، كان التواصل الاجتماعي كل يوم تقريبًا مرتبطًا ببقاء أطول بشكل ملحوظ - حيث تأخر وقت هذه المجموعة المعينة حتى الموت بنسبة 204٪.

قال العلماء: “على الرغم من أن الارتباط بين تكرار النشاط الاجتماعي والبقاء الكلي قد تضاءل بعد تعديل العوامل الاجتماعية والديموغرافية ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكيات الصحية، والعديد من الأمراض، إلا أنها لا تزال ذات دلالة إحصائية ، مما يشير إلى أن المشاركة في النشاط الاجتماعي في حد ذاتها كانت مؤشرا مستقلا. من أجل البقاء بشكل عام عند كبار السن”.