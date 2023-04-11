الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل نجل عمه فى المرج 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس عامل بتهمة قتل نجل عمه، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لخلافات بينهما في المرج.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب- مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه (عامل "نجل عمه"- مقيم بذات العنوان)، حيث استقل برفقته إحدى الدراجات النارية، وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك قام باستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات، والاتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجني عليه إلى إحدى المناطق، وتمكن من مغافلته وخنقه باستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة، ووضع الجثمان داخل أحد الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجني عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

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