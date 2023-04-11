"معلومات الوزراء": مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافا يرصد خلاله توقعات وكالة فيتش سوليوشنز الإيجابية حول مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر رغم الأزمات التي يعانيها العالم حاليًّا.

وأوضح مركز المعلومات أنه من المتوقع زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، ليصبح 213.8 مليار جنيه في 2027، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه في 2021، وكذلك الحال أيضًا في مبيعات هذه السوق؛ إذ سترتفع مبيعات الخدمات لتصبح 150.2 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 51.7 مليار جنيه في 2021، ومبيعات برامج الكمبيوتر ستصل إلى 36.9 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه في 2021، أما مبيعات أجزاء الكمبيوتر سترتفع من 13.9 مليار جنيه في 2021 إلى 26.7 مليار جنيه في 2027، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي سترتفع من 8.45 مليارات جنيه في 2021 إلى 15.8 مليار جنيه في 2027.