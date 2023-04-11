انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

‎منذ أيام صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك ‏التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، ويعد ‏تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، الذي يضم ‏في عضويته كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و‏‏"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، ‏وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% ‏من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، ‏وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.‏

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل ‏مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن ‏اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى، ووافق بنك التنمية الجديد على ‏قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول ‏البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول ‏عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر ‏‏2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي‎.‎

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول "البريكس" على أساس اتفاقية حكومية ‏دولية، تم توقيعها في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في ‏يوليو 2014‏‎ .‎والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، ‏والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، ‏منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعًا بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم ‏مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية ‏والاجتماعية والبناء المدني.‏

والسؤال المطروح: هل سيصبح هذا البنك هو الإدارة المالية للنظام العالمي ‏المترقب الجديد بقيادة دول البريكس والبديل لصندوق النقد الدولي؟ بكل تأكيد فكرة إنشاء البنك لا تخلو من مضمون السؤال والسبب أن التوقيت الزمني لإنشاء البنك ‏والدول الناشئة له دلائل قوية علي ما يحتويه السؤال من مضمون، ففي شهر ‏مارس 2014 قررت روسيا ضم جزيرة القرم وفي نفس العام شهر يوليو تم ‏تأسيس بنك التنمية الجديد "بريكس" في مدينة شنغهاي الصينية، ذلك التوقيت ‏المتزامن ليس محض صدفة، بل هناك ترتيبات كبيرة منذ سنوات من تلك الدول، ‏وأهم تلك الترتيبات هو إحياء طريق الحرير الصيني البرمائي الذي قطع شوطًا ‏كبيرًا في إحيائه وفي حال العمل به بالتأكيد سيجعل الصين المركز العالمي ‏السياسي والاقتصادي، وسيسهم في عزل دولة أمريكا عن العالم بسبب موقعها ‏وبعدها عن اليابسة "خلف البحار" وهنا العلاقة المهمة بين ذلك الطريق وجزيرة ‏القرم، فهناك فرع شمالي للطريق يمتد شمال الصين عبر شرق أوروبا ومرتكزه هو ‏جزيرة القرم حتي البحر الأسود وصولًا إلي البندقية، ولذلك ستصبح جزيرة القرم ‏والبحر الأسود هما المدخل الوحيد والمهم إلي كامل أوروبا، من هنا جاء الارتباط ‏بين قيام روسيا بضم جزيرة القرم والاستيلاء كاملًا علي البحر الأسود في الحرب ‏الأخيرة وبين طريق الحريري وما يتم الترتيب له اقتصاديًا وماليًا بقيام بنك التنمية ‏الجديد "بريكس".‏

والسؤال المطروح الأخير: ماذا يعني انضمام مصر إلى ذلك البنك أو بالحري ما ‏الفائدة؟ رجوعًا أيضًا إلى طريق الحرير الصيني ذلك الطريق سيصل إلى قناة ‏السويس كمرتكز بحري مهم يتحكم في تجارة الشرق الأوسط، فهو يمر من الصين ‏إلى فيتنام وإندونيسيا وبنجلادش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا ‏على طول الساحل الإفريقي متجهًا إلي البحر الأحمر مرتكزًا في قناة السويس إلي ‏البحر المتوسط نحو أوروبا حتى يصل إلى الساحل الصيني " وهنا السبب في قيام ‏مصر بشق تفريعة قناة السويس الجديدة وقيام العديد من الشركات الصينية ‏والروسية والهندية بالتواجد والاستثمار اللوجستي مبكرًا في ذلك المكان.‏

وذلك يوضح دور مصر الكبير في ذلك الطريق الذي سيكون بمثابة الحزام الحاكم ‏للعالم وكل نقطة ارتكاز فيه ستمثل تأثيرًا كبيرًا في القرار السياسي والاقتصادي ‏العالمي، ولا ننسي الأهم وهو متي قررت الصين إحياء هذا الطريق؟ في سبتمبر ‏عام 2013 أعلن الرئيس الصيني عن مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي ‏بين دول العالم، وفي أكتوبر دعا إلى إحياء طريق الحرير الصيني الذي يرجع تاريخ ‏إنشائه إلى عام 3000 قبل الميلاد، وأخيرًا هنا الربط المهم تاريخيًا الذي لم يشر ‏إليه أحد من قبل وهو تاريخ ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة وقرار الصين في ‏أكتوبر من نفس العام لأحياء هذا الطريق. ‏