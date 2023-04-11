انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"
منذ أيام صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، الذي يضم في عضويته كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى، ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول "البريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014 .والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعًا بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
والسؤال المطروح: هل سيصبح هذا البنك هو الإدارة المالية للنظام العالمي المترقب الجديد بقيادة دول البريكس والبديل لصندوق النقد الدولي؟ بكل تأكيد فكرة إنشاء البنك لا تخلو من مضمون السؤال والسبب أن التوقيت الزمني لإنشاء البنك والدول الناشئة له دلائل قوية علي ما يحتويه السؤال من مضمون، ففي شهر مارس 2014 قررت روسيا ضم جزيرة القرم وفي نفس العام شهر يوليو تم تأسيس بنك التنمية الجديد "بريكس" في مدينة شنغهاي الصينية، ذلك التوقيت المتزامن ليس محض صدفة، بل هناك ترتيبات كبيرة منذ سنوات من تلك الدول، وأهم تلك الترتيبات هو إحياء طريق الحرير الصيني البرمائي الذي قطع شوطًا كبيرًا في إحيائه وفي حال العمل به بالتأكيد سيجعل الصين المركز العالمي السياسي والاقتصادي، وسيسهم في عزل دولة أمريكا عن العالم بسبب موقعها وبعدها عن اليابسة "خلف البحار" وهنا العلاقة المهمة بين ذلك الطريق وجزيرة القرم، فهناك فرع شمالي للطريق يمتد شمال الصين عبر شرق أوروبا ومرتكزه هو جزيرة القرم حتي البحر الأسود وصولًا إلي البندقية، ولذلك ستصبح جزيرة القرم والبحر الأسود هما المدخل الوحيد والمهم إلي كامل أوروبا، من هنا جاء الارتباط بين قيام روسيا بضم جزيرة القرم والاستيلاء كاملًا علي البحر الأسود في الحرب الأخيرة وبين طريق الحريري وما يتم الترتيب له اقتصاديًا وماليًا بقيام بنك التنمية الجديد "بريكس".
والسؤال المطروح الأخير: ماذا يعني انضمام مصر إلى ذلك البنك أو بالحري ما الفائدة؟ رجوعًا أيضًا إلى طريق الحرير الصيني ذلك الطريق سيصل إلى قناة السويس كمرتكز بحري مهم يتحكم في تجارة الشرق الأوسط، فهو يمر من الصين إلى فيتنام وإندونيسيا وبنجلادش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا على طول الساحل الإفريقي متجهًا إلي البحر الأحمر مرتكزًا في قناة السويس إلي البحر المتوسط نحو أوروبا حتى يصل إلى الساحل الصيني " وهنا السبب في قيام مصر بشق تفريعة قناة السويس الجديدة وقيام العديد من الشركات الصينية والروسية والهندية بالتواجد والاستثمار اللوجستي مبكرًا في ذلك المكان.
وذلك يوضح دور مصر الكبير في ذلك الطريق الذي سيكون بمثابة الحزام الحاكم للعالم وكل نقطة ارتكاز فيه ستمثل تأثيرًا كبيرًا في القرار السياسي والاقتصادي العالمي، ولا ننسي الأهم وهو متي قررت الصين إحياء هذا الطريق؟ في سبتمبر عام 2013 أعلن الرئيس الصيني عن مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم، وفي أكتوبر دعا إلى إحياء طريق الحرير الصيني الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 3000 قبل الميلاد، وأخيرًا هنا الربط المهم تاريخيًا الذي لم يشر إليه أحد من قبل وهو تاريخ ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة وقرار الصين في أكتوبر من نفس العام لأحياء هذا الطريق.