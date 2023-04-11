شارف السباق الرمضاني للدراما على الانتهاء.. مع قرب انتهاء الشهر الفضيل.

تابع المشاهدون عدة مسلسلات، أبرزها مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما خاصا بهذا العمل، ربما فضولًا لمعرفة كيفية تناول قصة قصيرة على مدار 30 حلقة؟!

جاءت القصة ضمن مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس، بعنوان حادثة شرف 1958 تحولت قصة حادثة شرف إلى فيلم من بطولة شكري سرحان وزبيدة ثروت عام 1971.

تعد قصة سره الباتع ثاني عمل يجسد على الشاشة من ضمن هذه المجموعة القصصية.

منذ بدأت أولى حلقات المسلسل، وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ربما لأهمية العمل لا سيما المخرج الذي خلط المتابعون بين حياته الشخصية ومشواره المهني. ومع تصاعد وتيرة الهجوم على العمل متهمين صناع العمل بالإخفاق في عدة مشاهد مرتبطة بالديكور والأزياء وتارة بلغة أبطال العمل، وتارة اتهامه بتزييف الحقائق والتاريخ ناسين أننا لا نستقى معلوماتنا من الدراما بأي شكل كان.

أرى أن الجدل الدائر بخصوص هذا المسلسل نجاح كبير لقدرته على جذب انتباه المشاهدين حتى الآن.

مسلسل سره الباتع من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل وكوكبة من نجوم الدراما.

تدور أحداث المسلسل حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف، يقوده البحث إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ليُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، عندما قام بقتل أحد قادة الجنود ليشن الفرنسيون حملة للقبض عليه، خاصة أن لديه علامة مميزة، وشم عصفور على وجهه، وأربع أصابع فقط في يده، يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد". بعد وفاته يتم دفنه في كل قرى الريف مع إقامة ضريح أو مقام له.. ليحتار الفرنسيون في العثور على جثته الحقيقة؟! ليظل سره الباتع يؤرق الجميع لوقتنا هذا.