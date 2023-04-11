الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا

موسكو
موسكو

اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف الثلاثاء، أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية "أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة إيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا وخصوصاً جيل الشباب".

وقال إن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في "أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة" في روسيا.

وأكد بورتنيكوف أنه تم إحباط 118 "جريمة إرهابية" في روسيا منذ فبراير "مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون".

وتذكّر هذه التصريحات بمواقف أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي متهماً أجهزة المخابرات الغربية بالتورط في هجمات "إرهابية" في روسيا.

وفي بداية مارس، قُتل المدون العسكري الروسي الشهير ماكسيم فومين، المعروف بدعمه الشديد للهجوم الروسي على أوكرانيا، بهجوم بقنبلة في مقهى في سان بطرسبرغ.

كما حُكم على العديد من الروس مؤخرًا بالسجن لفترات طويلة بتهمة إضرام النار بمراكز للشرطة العسكرية مستخدمة لتجنيد عسكريين.

وأدين آخرون بنشر "معلومات كاذبة" أو "تشويه سمعة" الجيش، وحُكم عليهم بالسجن لسنوات عدة.

وواجه الجيش الروسي أعمالاً تخريبية عدة استهدفت قواعد عسكرية منذ بدء النزاع في فبراير 2022.

جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف الروس أوكرانيا فلاديمير بوتين

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