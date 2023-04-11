شادية الجمل: "واشنطن بوست" تحاول التشويش على ثقل مصر الدولي

استنكرت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مصر أنتجت ما يصل إلى 40 ألف صاروخ؛ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا.

وأشارت إلى أن الصحافة الأمريكية لم تعد النموذج الصحفي المهني الذي يتعامل بحيادية ومعلومات معلنة ومثبتة بدلائل ووثائق ومستندات تثبت أي كلمة تخرج من صحيفة كبيرة لها تاريخ صحفي طويل.

ولفتت الجمل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الهدف من نشر تلك الأكاذيب هو تشويه صورة الدولة المصرية وإعلان حملة ممنهجة عليها تؤثر على علاقتها بالمجتمع الدولي، لا سيما في ظل حالة الانفتاح المصري في التعاون والتعامل مع عدد كبير من الدول في إطار تعزيز سبل الصداقة وعلاقات الشراكة المتنوعة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية أصبح لها ثقل دولي كبير ولن يتأثر بأي شائعات يتم بثها بهدف التشويش على خطواتها التنموية والنيل من استقرارها أو معاداتها لدول أخرى، فمصر أكبر من تلك المهاترات.