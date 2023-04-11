الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سائق جرار زراعي دهس عاملا في مصنع طوب بالعياط

التحقيق
التحقيق

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل دهسا داخل مصنع طوب كائن بدائرة مركز العياط جنوب الجيزة، وكشفت التحقيقات أن العامل لقي مصرعه بعدما صدمه جرار زراعي أدى إلى مفارقته الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتحفظ رجال الشرطة علي سائق الجرار المتسبب في وفاة العامل، وتجري الان تحقيقات معه بمعرفة جهات التحقيق بنيابة العياط.

كانت البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع طوب في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن جرارًا صدم عاملًا داخل المصنع، ما أسفر عن مصرعه في الحال. 

وتحفظ رجال المباحث على سائق الجرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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