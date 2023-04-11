مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة الغد ليست حاسمة ونسعى لاستحقاق الفوز بدوري الأبطال

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على جاهزية فريقه لمباراة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد نظيره تشيلسي في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا في التاسعة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق في حالة جيدة ومتحفز ومتحمس للمباراة، ونحن نتطلع لليلة أخرى سحرية في البرنابيو".

وأضاف: "مباراة الغد ليست حاسمة ولكن الفوز فيها قد يمنحنا ميزة إدارة مباراة الإياب بشكل أفضل، وعلينا أن نفكر أنها مباراة مدتها 180 دقيقة ونحاول تقديم أداء حيد غدًا".

وأكمل: "علينا الاستفادة من لعب المباراة الأولى على أرضنا، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد على أرضنا وخارجها، وفي العام الماضي قدمنا أداءً جيدًا في كل مباراة واستحققنا الفوز باللقب".

وعن حديثه مع مالديني بشأن الوصول للنهائي في اسطنبول: "بالنسبة لي اسطنبول ليست ذكرى جميلة، خسرت النهائي هناك ضد ليفربول؛ تحدثت معه لأرى إذا ما كان بإمكاننا المقابلة يوم عيد ميلادي وهو يوم المباراة النهائية".

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وأكمل: "فالفيردي تدرب بشكل جيد، فيدي يتمتع بصفات غير عادية ولا أريد التعليق على ماحدث بعد مباراة فياريال، غدًا سيقدم كل شيء كالمعتاد".

وعن مباراة الموسم الماضي ضد تشيلسي، قال: "مررنا بوقت سيء هنا وعلينا أن نحترم تشيلسي، هم ليسوا في أفضل أوقاتهم ولكنهم فريق جيد جدًا وفي بعض الأحيان عندما تكون أسوأ تظهر الأفضل".

وتابع: "كنا نستحق الفوز العام الماضي، كان علينا العودة واستحققنا الفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنحاول أن نلعب أفضل من الآخرين هذا الموسم ونستحقها مرة أخرى".

وعن مركز ألابا، قال: "أعتقد أن ألابا يلعب بشكل جيد في قلب الدفاع بالوقت الحالي".

وعن مستوى فينسيوس: "تطور فينسيوي ثمرة إلهامه، الآن لا يمكن إيقافه واستمراريته مذهلة، إنه يتدرب دائمًا بأفضل ما لديه".

وعن ثنائية فينسيوس وبنزيما: "إنهما يقدمان ثنائية جيدة سويًا، يعرفون متى يلقون النكات ومتى يوكونان جادين، التعامل مع هذه المجموعة بسيط بالنسبة لي".

وأبدى أنشيلوتي حزنه على مايمر به تشيلسي مشيرًا إلى أن لديه ذكريات جيدة مع النادي ومشددًا على أن لامبارد سيقدم عملًا جيدًا.

وأنهى تصريحاته بالإجابة على سؤال عن قلة خبرة لامبارد وتأثيرها على مباراة الغد، قائلًا: "لا أعتقد أن الخبرة التي لدي ستغير ماسيحدث غدًا، لامبارد لاعب رائع ودربته لمدة عامين، إنه يعرف كيف يعد فريقه لمثل هذه المباريات، أعتقد أنه سيبلي بلاءً حسنًا مع تشيلسي".