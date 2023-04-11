الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز

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علي قطب: توقعات بارتفاع الوفيات بسبب التغيرات المناخية

جريدة الدستور

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الظواهر الجوية التي تحدث بالأونة الأخيرة بها نسبة 40% ظواهر وأمور طبيعية، و60% نتيجة للتغيرات المناخية التي أضر الإنسان بها على كوكب الأرض، وهو زيادة عنف هذه الظواهر الجوية.

وأضاف أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن حرائق الغابات من الممكن أن تحدث نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والأمطار الرعدية أو سحب رعدية، موضحا أن ظاهرة الأمطار الرعدية هي عبارة عن حدوث برق ورعد مصاحب لهذا المطر، وبالتالي تلك الشحنات الكهربائية تؤدي إلى حرق عندما تسقط للغابات، ومع عنف الرياح التي تصاحبها يحدث انتشار لهذه الحرائق.

وأوضح الدكتور علي قطب، أنه عندما يكون هناك ارتفاع درجات الحرارة يؤدي أيضا إلى حرق تلك الغابات، وقد تكون بفعل فاعل أو طبيعي، لافتًا إلى أنه إذا استمر العالم بهذه الظروف السياسية والنشاط البشري الملئ بالملوثات لجودة الهواء ستزداد عنفا هذه الظواهر الجوية.

وكشف أستاذ المناخ، أنه من المتوقع حدوث مزيدًا من الوفيات والقتلى نتيجة هذه الإنبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية.

ارتفاع درجات الحرارة الأمطار الرعدية التغيرات المناخية الشحنات الكهربائية الظواهر الجوية علي قطب

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