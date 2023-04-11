الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين في انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص"

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول 5 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق.

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