حبس عصابة أسلحة نارية في الخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع الأسلحة النارية محلية الصنع وترويجها على عملائهم عن طريق إدارة ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريظ السلاح والأدوات المضبوطة.

وكانت قد تمكنت مباحث القليوبية من ضبط ورشة لتصنيع السلاح النارى بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية يديرها تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وتم ضبط الورشة والمتهمين وبحوزتهم 4 اسلحة نارية ومعدات التصنيع وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث مركز الخانكة تفيد قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وترويجها على عملائهم عن طريق إدارة ورشة كائنة بدائرة المركز متخذين منها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعد استصدار إذن من النيابة وتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بداخل الورشة على 4 فرد خرطوش ومجموعة كبيرة من المعدات وأدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية المحلية عن طريق الورشة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.