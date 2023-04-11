مصر في الصحف الدولية| نهر النيل نقطة جذب كبرى.. والغردقة تتفوق على لندن

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على نهر النيل باعتباره نقطة جذب كبرى في مصر منذ العصور القديمة، حيث شُيدت الحضارة الفرعونية الأشهر في العالم على ضفافه.

كما أن الرحلات النيلية تكشف اندماج الحداثة والتطور في مصر بالماضي العريق والحضارة العظيمة، كما تحدثت الصحف عن مدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم، والتي تُعد أفضل من العاصمة البريطانية لندن في قضاء العطلات نظرًا لما تتمتع به من شمس دافئة وشواطئ خلابة ومناخ مميز للغاية.

- تقرير هندي: نهر النيل نقطة جذب كبرى في مصر منذ العصور القديمة

أكد موقع "سي إن تي ترافيل" الهندي، أنه لطالما كان الناس ينجذبون إلى الأنهار لأسباب عملية - من صيد الأسماك إلى نقل البضائع وزراعة المحاصيل في التربة الخصبة على طول الضفاف، ولكن في الآونة الأخيرة ، أصبح الإبحار على طول هذه الممرات المائية الرائعة طريقة رائعة لقضاء الإجازة أيضًا، وهي رحلات شهيرة للغاية في بعض الدول وعلى رأسها مصر ..إقرأ المزيد

- تتضمن زيارة 26 دولة بينها مصر.. إطلاق أطول رحلة بحرية في التاريخ

يتمتع عشاق الرحلات البحرية الذين يتطلعون إلى السفر حول العالم بخيار جديد مع مسار مختلف لشركة “ Princess Cruises ”، والذي من المقرر أن يكون الأطول في تاريخ الشركة ..إقرأ المزيد

- تقرير دولي: قضاء الإجازة في الغردقة أفضل كثيرًا من المملكة المتحدة

أكد موقع "ترافيل ديلي نيوز" التايلاندي، أن الرحلة إلى مصر وخصوصًا منتجعات البحر الأحمر تعتبر مرادفة للسحر والجمال، فعند الوصول إلى مدينة الغردقة يمكن أن يشعر السائح بالدفء وأشعة الشمس الرائعة تتلاْلاْ في الأفق ..إقرأ المزيد

- تقرير: معبد إسنا يبوح بأسرار جديدة حول الأبراج وخرائط النجوم

سلط موقع "India educationdiary" الهندي، الضوء على اكتشاف فريق بحث مصري ألماني سلسلة أخرى من اللوحات الملونة بالسقف في معبد إسنا.

وأفاد باحثون، إلى نجاح فريق الترميم المصري بقيادة أحمد إمام في استعادة وإعادة تلوين صورة السماء بالكامل ..إقرأ المزيد

- "العجلة الحربية".. اختراع الفراعنة المتطور لتعزيز قدرات الجيش وحماية مصر

قال موقع "ذا باست" البريطاني، أن التكنولوجيا الجديدة هي التي ساعدت تحتمس الثالث على توسيع حدود مصر حتى نهر الفرات في بلاد ما بين النهرين، وكانت تلك التكنولوجيا عبارة عن “عربة مزودة بعجلات” فقد كانت وقتها شكلا جديد من وسائل النقل يمكن استخدامه لتوسيع الإمبراطورية وهزيمة أعداء مصر، وتعزيز القوة العسكرية والاقتصادية للمملكة الحديثة خلال الفترة من عام 1550 حتى عام 1070 قبل الميلاد.. إقرأ المزيد

- تقرير دولي يرشح قائمة بأفضل المواقع التاريخية في الجيزة

رشح تقرير دولي قائمة بأفضل المواقع التاريخية في الجيزة، منها المتحف المصري الكبير ومعبد الوادي، ووصفها بأنها تخلق ذكريات لا تُنسى في الأذهان.. إقرأ المزيد