الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بسرقة دراجة نارية بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "أ. ع. أ"، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من المجني عليه "أ. ب" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجني عليه بسلاح ناري أثناء سيره بالدراجة النارية ليلا واستولى منه على الدراجة تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ص.ح" و"م.ع" و" م.و" و"م.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه 'م.و" فى الطريق العام بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أن المتهمين طلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن واستدرجوه إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح نارى فرد روسى وسلاح أبيض واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

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