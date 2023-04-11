تقرير هندي: نهر النيل نقطة جذب كبرى في مصر منذ العصور القديمة

قال موقع "سي إن تي ترافيل" الهندي، أنه لطالما كان الناس ينجذبون إلى الأنهار لأسباب عملية - من صيد الأسماك إلى نقل البضائع وزراعة المحاصيل في التربة الخصبة على طول الضفاف، ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح الإبحار على طول هذه الممرات المائية الرائعة طريقة رائعة لقضاء الإجازة أيضًا، وهي رحلات شهيرة للغاية في بعض الدول وعلى رأسها مصر.

وتابع الموقع، أنه في بعض الأحيان ، كما هو الحال مع نهر الأمازون ونهر ميكونغ، يفتح السفر البطيء بالقوارب أماكن ومجتمعات يصعب الوصول إليها. أما البعض الآخر، فهو يوفر ببساطة فرصة لرؤية مساحات شاسعة من الريف، والمدن الصغيرة التي لم تسمع بها من قبل، والمدن الداخلية من منظور جديد ومشهد ملحمي.

- نهر النيل يُزين مصر ويجذب العالم إليها منذ العصور القديمة

وأكد الموقع الهندي، أن مصر واحدة من أكثر الوجهات التي تم الحديث عنها في السنوات القليلة الماضية، لكن نهر النيل - والمعابد التي يمكنك الاقتراب منها - هي نقطة جذب عظيمة في مصر منذ العصور القديمة.

وتابع الموقع، أن هناك الكثير من السفن التي تبحر في نهر النيل وتوفر للضيوف أطول وقت إبحار بين الأقصر وأسوان، كلها مختلفة ولكن أكثرها حميمية وبأسعار معقولة هي أسوان، فهي أنيقة بشكل استثنائي ومفروشة بسجاد تراثي والأثاث المصنوع يدويًا ومصابيح القراءة النحاسية واللوحات الزيتية.

وأوضح الموقع أن ما يُميز رحلات النيل في مصر أنها يمكن أن تجمع بين تطور الحاضر في العاصمة القاهرة والمدن المحيطة بها، والعراقة وعظمة الماضي الموجودان في جنوب مصر وتحديدًا الأقصر وأسوان.

ويبدأ الطريق مدينة إسنا التجارية، للتعرف على بعض المواقع الأثرية الشهيرة مثل معابد كوم أمبو ونخبت وجبل سلسلة، ولكن لا يُسمح للعديد من السفن الكبيرة بالتوقف، ما يعني أن الضيوف غالبًا ما يكون لديهم الفرصة للتعرف على الحضارة الفرعونية بمفردهم بعد النزول من السفينة.