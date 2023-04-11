الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأزهر يكشف فضل العشر الأواخر من رمضان

الأزهر
الأزهر

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قبول أي عبادة من عدمها أمر لله عز وجل، ولكن على المستوى الشرعي الظاهر، فإن هناك أركان وعلامات من يعمل بها يمكن القول إن صيامه أو عبادته صحيحة.
وأضاف "عويس"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك شخصًا يصوم عن الأكل والشرب فقط لكنه لم يتوقف عن قول الزور والنظر إلى المحرمات فصيامه لن ينفعه في شيء، هذه أقل درجة من درجات الصيام، فالصيام غرضه تهذيب النفس، والرسول صلى الله عليه وسلم- قال: " رب صائمٍ ليس له مِن صِيامِه إلَّا الجوعُ".

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان يجب أن يُصوِّم عينه ولسانه ويبتعد عن الأكاذيب وأن يصوِّم سمعه أيضا، وفي شهر رمضان وغيره يجب أن يحافظ الإنسان على الصلاة في أوقاتها وأن يصليها في جماعة، فأجر الفريضة في رمضان بأجر 70 صلاة في غير رمضان، ومن يصلي النافلة في شهر رمضان كأنه صلى فريضة.

وأوضح  عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النوافل 12 ركعة، فمن صلى 12 ركعة لله تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه الركعات هي 4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر.

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