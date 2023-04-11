الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالي الشيخ زايد ينظمون أكبر مائدة إفطار رمضاني

مائدة إفطار رمضاني
مائدة إفطار رمضاني

نجحت مدينة الشيخ زايد في تنظيم فعالية قوية اليوم، وهي أطول مائدة إفطار بمشاركة واسعة من الأهالي والمسؤولين والشخصيات العامة.

جاء ذلك تحت شعار "جارك هو دارك"؛ بهدف التقارب والتآلف بين سكان زايد وبعضهم البعض وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، وعرضت فضائية "اكسترانيوز"، تقرير عن تفاصيل عن أكبر مائدة رحمن تضم 4 آلاف شخص.

وقال أحد المنظمين للمائدة، إن الفكرة كانت منذ عدة سنوات و بدء تنفيذها هذا العام، و من خلال طرح الفكرة علي جروبات "الفيبسوك"، وتم عمل يوم إفطار للسكان زايد، تحت مظلة واحدة يسودها  الحب و التفاهم. 

وأضاف أحد المنظمين، أن الاحتفالية شهدت فقرات ترفيهية للأطفال الصغار  ومفاجآت وهدايا مجانية عديدة من رعاة الحفل.

وشهد الإفطار عدد كبير من الحضور، وسط أجواء من البهجة والروحانيات الرمضانية.

أطول مائدة 4 الاف الشيخ زايد الروحانيات أكبر مائدة إفطار تنظيم فعالية

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