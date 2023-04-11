الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علم أوبئة: كل شخص يستخدم المضاد الحيوي يقلل فرصة شفائه

المضاد الحيوي
المضاد الحيوي

علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وإحدى الشركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أمر مهم للغاية، في ظل سوء استخدام المضاد الحيوي على مستوى العالم كله، مضيفاً أن هناك 1.2 مليون شخص حول العالم يموتون سنويا لأن جسمهم أصبح لديه مقاومة للمضادات الحيوية.

وتابع: "هذا الأمر يحدث لأكثر من سبب الاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية وسوء استخدام المضادات الحيوية في الزراعة ومزارع السمك والثروة الحيوانية في الأكل، وهذا ما يجعل أكلنا نفسه به مضادات حيوية زائدة عن الحد".

وكشف أن كل شخص يستخدم المضاد الحيوي يقلل فرصة شفائه المرة القادمة عند استخدام المضاد الحيوي، قائلاً: "إذا لم أكن أستخدم المضادات الحيوية والمجتمع الذي أعيش فيه يسيء استخدام المضادات الحيوية، فإن الذي يحدث أنني أكون ومن يفعل ذلك معرضان للإصابة ببكتيريا المضادات الحيوية، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف".

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