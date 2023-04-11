"القاهرة الإخبارية" ترصد مغالطات "واشنطن بوست" (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يكشف عن تورط صحيفة "واشنطن بوست" في نشر العديد من التقارير التي تتضمن معلومات مغلوطة عن العديد من القضايا والبلدان، ومن بينها مصر.

وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن مغالطات واشنطن بوست:

-نائبة فلوريدا "آنا بولينا لونا": واشنطن بوست تروج لأخطاء عديدة.

-إريك ويمبل: واشنطن بوست ضعيفة وتبث خروقات أخلاقية خطيرة.

-مقاضاة واشنطن بوست لنشرها مغالطات في قضية نيك ساندمان.

-مراسلة الصحيفة فيليسيا سونميز ترفع دعوى قضائية ضد الصحيفة وكبار رؤساء التحرير، للتمييز وحظر تغطيات معينة.