الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: تقرير "واشنطن بوست" متناقض وضعيف وغير مهني

واشنطن بوست
واشنطن بوست

قال إيهاب عمر الكاتب الصحفي بجريدة “الأهرام” المصرية إن تقرير "واشنطن بوست" حول إنتاج مصر ما يصل إلى 40 ألف صاروخ، ليتم شحنها سرًا إلى روسيا، متناقض وضعيف وبعيد عن المهنية.

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز" أن التقرير به تساؤل من محرريه إلى مصدر مسؤول داخل الإدارة الأمريكية عن هل هناك معرفة لدى الإدارة الأمريكية بهذا الأمر؟ وكان رد المسؤول بالنفي، وكتب التقرير ثلاثة صحفيين غير معروفين وغير مشهود لها بالكفاءة داخل الأوساط الصحفية، وهو تقرير أشبه الصحافة الصفراء الهدف منه إثارة البلبلة وصناعة الفرقعة الصحفية. 

40 ألف صاروخ ئيس عبد الفتاح السيسي الأوساط الصحفية الادارة الامريكية المتحدث باسم وزارة الخارجية

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