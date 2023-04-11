الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف من يقف وراء الترويج لمزاعم "واشنطن بوست"

واشنطن بوست
واشنطن بوست

قال الإعلامي أحمد أبو زيد من قناة "القاهرة الإخبارية" إن مصدرا مسؤولا نفى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن إنتاج مصر 40 ألف صاروخ أرسلتها سراً إلى روسيا.

وقال المصدر إن خبر "واشنطن بوست" عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات سياسة مصر هي السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف أبو زيد: “لا يزال مدى الانتشار الخاص بهذه المزاعم التي جرى تداولها عبر ما قيل أنه مقال لواشنطن بوست، هو تداول محدود للغاية، والتفاعلات ودعم انتشار المقال حتى الآن لا يزال قاصرًا على عدد من الشخصيات والمنصات التي أظهرت موقفًا معاديًا تمامًا من السياسة الخارجية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية بشكل واضح ومعلن”.

وأوضح أن تغطية المقال وما جاء به من ادعاءات حتى الآن لا يزال قاصرًا على منصات ذات توجهات معادية تمامًا لكل مؤسسات الدولة المصرية، وفق ما يعرف بتدوير بعض المقالات، أو تدوير التقارير التي يتم نشرها في صحيفة ما، ثم يتم إعادة تدوير هذه التقارير باعتبارها أخبار أو بعض المقالات التي يعاد تسليط الضوء عليها في هذه المنصات بطريقة تابعها الجميع على مدار السنوات الماضية. 

القاهرة الإخبارية واشنطن بوست صحيفة واشنطن بوست مزاعم مزاعم واشنطن بوست إنتاج مصر 40 ألف صاروخ لروسيا

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسامة الأزهري يستعرض رحلة الشيخ أبو شعيب الدكالي (فيديو)

الطيب: كثرة الأولاد وتعدد الزوجات يؤديان إلى الافتقار وضيق العيش

بعد عرض ثلاث حلقات.. الطفل عمر شريف يلفت الأنظار فى "تحت الوصاية"

شيخ الأزهر يتحدث عن مشكلة "فوضى الطلاق" وأثرها على الأسر

"صوته يدخل القلب".. أحمد أكمل: أحب الإنشاد الديني منذ نعومة أظافري

الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 8 درجات.. والعظمى بالقاهرة 26 (فيديو)

شيخ الأزهر: فوضى الزواج أضرت بحياة كثير من الزوجات وأطفالهن

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

الحكم على المتهمين بقتل والدهم في بولاق 29 أبريل

لمتابعة الأسعار.. رئيس مركز الداخلة يجري زيارة مفاجئة لأسواق الخضروات والفاكهة بموط

"الرقابة المالية" تشكل لجنة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون

اليوم.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام

"الرعاية الصحية" تفحص 700 ألف مواطن بحملتها لصحة الفم واللثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة