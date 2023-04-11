"القاهرة الإخبارية" تكشف من يقف وراء الترويج لمزاعم "واشنطن بوست"

قال الإعلامي أحمد أبو زيد من قناة "القاهرة الإخبارية" إن مصدرا مسؤولا نفى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن إنتاج مصر 40 ألف صاروخ أرسلتها سراً إلى روسيا.

وقال المصدر إن خبر "واشنطن بوست" عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات سياسة مصر هي السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف أبو زيد: “لا يزال مدى الانتشار الخاص بهذه المزاعم التي جرى تداولها عبر ما قيل أنه مقال لواشنطن بوست، هو تداول محدود للغاية، والتفاعلات ودعم انتشار المقال حتى الآن لا يزال قاصرًا على عدد من الشخصيات والمنصات التي أظهرت موقفًا معاديًا تمامًا من السياسة الخارجية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية بشكل واضح ومعلن”.

وأوضح أن تغطية المقال وما جاء به من ادعاءات حتى الآن لا يزال قاصرًا على منصات ذات توجهات معادية تمامًا لكل مؤسسات الدولة المصرية، وفق ما يعرف بتدوير بعض المقالات، أو تدوير التقارير التي يتم نشرها في صحيفة ما، ثم يتم إعادة تدوير هذه التقارير باعتبارها أخبار أو بعض المقالات التي يعاد تسليط الضوء عليها في هذه المنصات بطريقة تابعها الجميع على مدار السنوات الماضية.