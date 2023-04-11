الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل قتل عجوزًا داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عامل لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى قرى مركز بركة السبع، لسرقة مصوغات الذهبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لسرقة مصوغات الذهبية، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى إحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد عثروا على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد بعثور أهالي إحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، على الفور قرر مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة، عامل بشركة أمن بمستشفى ببركة السبع، وحال قيامه بتوصيل السيدة العجوز إلى منزلها، قام بخنق السيدة وسرق مصوغاتها الذهبية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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