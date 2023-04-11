مصرع طفل أثناء عبوره الطريق في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي طفل مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق بطريق وصلة دهشور، إذ اصطدمت به سيارة ملاكي، أودت بحياته في الحال في الشيخ زايد، وتمّ نقله إلى مستشفى زايد العام.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعاً إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي يقودها مهندس، 30 سنة، بسرعة جنونية، واصطدمت بطفل عمره 10 سنوات أثناء عبوره نهر الطريق ولقي مصرعه في الحال.

تمّ التحفظ على السيارة وقائدها، وتمّ نقل الطفل إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.