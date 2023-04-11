الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق في حادث تصادم بالشيخ زايد

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق بطريق وصلة دهشور، إذ اصطدمت به سيارة ملاكي، أودت بحياته في الحال في الشيخ زايد، وتمّ نقله إلى مستشفى زايد العام.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعاً إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي يقودها مهندس، 30 سنة، بسرعة جنونية، واصطدمت بطفل عمره 10 سنوات أثناء عبوره نهر الطريق ولقي مصرعه في الحال.

تمّ التحفظ على السيارة وقائدها، وتمّ نقل الطفل إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أسعار الأرز «جملة» اليوم الثلاثاء

وزير المالية: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بحوافز تمكين القطاع الخاص

استكمال امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج قبل عيد الفطر

روسيا: لن تكون هناك تعبئة عسكرية جديدة ولا توجد خطط لها

مصرع سائق بانقلاب سيارة مازوت في الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس