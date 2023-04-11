الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقي

دراجة نارية
دراجة نارية

أصيب شخصان بإصابات خطيرة في حادث تصادم دراجة نارية بشخص، كان يعبر الطريق، وتمّ نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر المحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمّ ضبط الدراجة والتحفظ على قائدها بالمستشفى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين في منزل كوبري الدقي.

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة بخاريه يقودها مندوب توصيل 20 سنة، بشخص 30 سنة، حال عبوره نهر الطريق مما أدى إلى إصابتهما إصابات خطيرة، وتمّ نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.

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