مصرع سائق بانقلاب سيارة مازوت في الشيخ زايد

لقي سائق مصرعه أثناء انقلاب سيارة نقل مقطورة كان يقودها، تم نقل الجثمان إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة 20 طنا من المازوت بطريق الضبعة.

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة مقطورة فنطاس محملة بـ20 طنًا من المازوت اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرع سائق، 50 سنة وسقوط الحمولة.

تمّ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.