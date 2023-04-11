الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز «جملة» اليوم الثلاثاء

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز للجملة، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، استقرارا بالسوق المحلية، لليوم الرابع على التوالي، بعدما انخفضت أسعار الأرز الأبيض والشعير، بمقدار 200 جنيه، خلال تعاملات الجمعة الماضي.


أسعار الأرز للجملة اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» ثباتا بالأسواق المحلية لتسجل 19.300 جنيه للطن، كما استقرت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» عند 19.000 جنيه للطن.

كما بلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» نحو 28.100 جنيه للطن، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 27.100 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو خلال التعاملات 25 جنيهًا للمستهلك، وسجل سعر الأرز التمويني 14.5جنيه للكيلو بالمنافذ والمجمعات

أسعار الأرز عالميًا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة التمهيدية، اليوم الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض عقد مايو 2023، بمقدار 0.050 دولار، ليصل إلى 16.360 دولار للقنطار، «وقت نشر هذا الخبر».

وانكمش عقد يوليو 2023، بمقدار 0.005 دولار، ليسجل 16.525 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.03%.

كان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، وأكدا توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكل محافظات الجمهورية.

ويتوافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ويكفي المخزون الاستراتيجي من الأرز احتياجات المستهلكين نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

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