الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع لص أثناء سرقة كابل كهرباء في الصف

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه صعقا أثناء سرقته لكابل كهرباء، وتمّ نقل الجثمان إلى مستشفى الصف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الصف المركزي بوصول عامل جثة هامدة صعقا بالكهرباء.

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز الصف وبالفحص تمّ التقابل مع شقيق المتوفى مزارع 40 سنة، والذي أفاد بمصرع شقيقه عامل، 30 سنة في أثناء سرقته كابل كهربائي بالمنطقة الجبلية وبصحبته آخرين.

تمّ نقل الجثمان إلى مستشفى الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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