إبعاد أوزبكي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 85 الصادر بتاريخ 11 أبريل سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 505 لسنة 2023، بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 14 مارس لسنة 2023، بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر في المادة الأولى بأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو FARKHOD AKROM GLI ISMOILOV أوزباكستاني الجنسية، وفي المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وفي المادة الثالثة بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.