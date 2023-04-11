تحرير 14 محضر تموينى وضبط أسماك فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر فى المنيا

قاد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز و الجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان الكريم.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة استهدفت بندر وقرى مطاى التابعه للمركز وأسفرت عن تحرير ٩محاضر تموينيه متنوعة جاءت علي النحو التالي :٢محضر ذبح خارج السلخانه ومحضر بيع سجائر زيادة عن السعر الرسمى كما تم ضبط ٢٥ كرتونه زيت طعام بدون فواتيرو ٥٠ كرتونه عصائر بدون فواتير و ١محضر عدم اعلان اسعار وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابه بالمحاضر لتتولي التحقيق.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات عرض وبيع المواد والسلع الغذائية وعمل حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين نظمت إدارة الطب البيطرى بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بمركز أبوقرقاص حملات مكبرة للتفتيش على اللحوم والاسماك بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص تم خلالها ضبط وتحرير عدد ٥ محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك بالمنيا