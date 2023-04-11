كأس مصر| القندوسى: أتمنى تحقيق المزيد من الألقاب مع الأهلى

أبدى أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بتحقيق أول بطولة له مع الفريق، مؤكدًا أن الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بطولة مهمة للغاية، وتمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

وأضاف القندوسي، في تصريحات له عقب نهاية المباراة، أنه يشعر بحب جماهير الأهلي له حتى من قبل انضمامه للفريق، وهذا الأمر يسعده بشدة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم وأن يسهم في تحقيق الكثير من الألقاب بقميص الأهلي.

وتوجه القندوسي بالشكر إلى الجماهير لأنهم أعطوا الإضافة للاعبي الفريق، وكانوا سببًا رئيسيًّا في تحقيق الفوز على بيراميدز، بفضل تشجيعهم القوي طوال أحداث المباراة.