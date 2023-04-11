السفير على الحفنى يكشف قوة العلاقات بين مصر والسودان فى كل الاتجاهات والمجالات

أوضح السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مدى قوة العلاقات بين مصر والسودان في كل الاتجاهات والمجالات، قائلاً: "إن الهدف الأسمى لأي دولة وأي نظام هو السعي لتحقيق التنمية، والارتفاع بمستوى معيشة الشعوب".

وأضاف السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية السابق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن مصر تتابع عن كثب كل ما يتعلق بالوضع في السودان، سواء كانت أوضاع سياسية أو أوضاع أمنية كما يتم بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الدفع في اتجاه تحقيق المصالحة الداخلية في السودان.

وشدد مساعد وزير الخارجية السابق، على ضرورة أن يصطف الشعب السوداني خلف مؤسساته الوطنية، وضرورة تنحيه النزاعات والخلافات التي طال أمدها، لافتاً إلى أن القاهرة تعمل على تشجيع الأطراف هناك على توقيع الاتفاق النهائي لوضع حد لفترة عدم الاستقرار السياسي والتي امتدت لوقت طويل.

وأشار إلى أن الاستقرار الداخلي في السودان سيمكنه الانطلاق نحو آفاق أرحب في علاقاته بالدول عامة وجيرانه بصفة خاصة وفي مقدمتها مصر.