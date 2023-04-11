الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول أكثر من 100 أسير حرب أوكراني لدى روسيا لـ"كييف"

أسرى الحرب أوكرانيين
أسرى الحرب أوكرانيين

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، عودة أكثر من 100 فرد من أسرى الحرب كانوا محتجزين لدى روسيا.

 

وقال المسئول الأوكراني -عبر تطبيق (تليجرام) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "سنسترجع نحو 100 من أفرادنا إلى الوطن - جنود وبحارة وحرس حدود وحرس وطني ومن بينهم مدافعون عن ماريوبول وآزوفستال وهوستوميل".

 

وأضاف: "منهم مصابون بجروح خطيرة ولديهم أمراض، وسنفعل كل ما هو ضروري لتقديم المساعدة اللازمة".

 

وأكد يرماك أنه لم يكن من السهل إعادة أسرى الحرب إلى ديارهم، وأعرب عن امتنانه للفريق بأكمله، خاصة مقر التنسيق لمعاملة أسرى الحرب.

 

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل ، تمكنت أوكرانيا من إعادة 2005 من جنودها إلى ديارهم بعد وقوعهم في الأسر الروسي

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