الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ركلات الترجيح تهدى الحياة الصعود لنهائى دورة المتحدة

فريق الحياة
فريق الحياة

منحت ركلات الترجيح تذكرة العبور لفريق قناة الحياة لنهائي دورة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الرمضانية، والمقامة على ملعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة بعد تغلبه على نظيره فريق قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات المباراة الثانية من مباريات نصف النهائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين خلال الأمسية الرياضية التي أقيمت، منذ قليل، بتعادل فريق أون تايم سبورت وفريق الحياة إيجابيًا بهدفين لكل فريق، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 6/5 لصالح الحياة.

كما نجح فريق القاهرة الإخبارية في الصعود لنهائي الدورة بعد فوزه على فريق سينرجي بركلات الترجيح لتكون المواجهة في النهائي بين فريقى قناتي القاهرة الإخبارية والحياة.

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