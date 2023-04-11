الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الزمالك السابق: بيراميدز تجربة أثبتت فشلها ويغيب عنها المحاسبة

بيراميدز
بيراميدز

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز أثبت فشل التجربة التي حاول أن يصنعها في الكرة المصرية، رغم وجود الإمكانيات الضخمة.

وأضاف “القباني”، خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامة، في برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "التجربة أثبتت فشلها بكل تأكيد ولن يفلح في حصد أي لقب".

وأضاف وائل القباني: "بيراميدز جاء لصرف الأموال فقط دون محاسبة، ولا بد من خضوعه للمحاسبة ومعرفة النتائج المترتبة من صرف تلك الملايين دون فائدة".

تُوج النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر موسم 2021-2022، للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه، وذلك بانتصاره الصعب على بيراميدز بهدفين لهدف، في نهائي البطولة.

وائل القباني الزمالك بيراميدز الاهلى القباني

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