الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: مدينة العلمين أصبحت مقصدًا رئيسيًا للسياحة الإيطالية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك تقريرا عرضته قناة راي الإيطالية أشار إلى أن مصر ستكون مقصدا ووجهة العديد من السياح في مختلف أنحاء العالم خلال العام الحالي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك ثلاثة مقاصد سياحية بارزة تناولتها قناة راي الإيطالية، وهي  مدينة العلمين الجديدة، الغردقة، شرم الشيخ، مؤكدًا أنها ستكون مقصد الأفواج الأجنبية، لافتًا إلى أن تكلفة هذا الإعلان سيكلف ما يقرب من 1.5 مليون دولار إذا كان ممولاً ولكن تم إنتاجه بصورة مجانية.

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت الوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من السياح في مختلف الجنسيات، كما أصبحت الوجهة الأولى لأكثر من 31% من الإيطاليين، حيث أصبحت مدينة العلمين الجديدة مقصد رئيسي للسياحة الإيطالية. 

كما أكد التقرير أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة كاشفًا دور الحكومة في توفير الدعم للخبز رغم الأزمة الأوكرانية الروسية.

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