أحمد موسى: سامح شكرى سيقوم بزيارة تركيا فى الأيام المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيقوم بزيارة أنقرة خلال اليومين القادمين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن وزير خارجية تركيا اليوم كان قد عقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن زيارة وزير خارجية مصر إلى تركيا، وقال ربما يتم الإعلان رسميا خلال زيارة وزير خارجية مصر إلى تركيا للإعلان عن تبادل السفراء بين مصر وتركيا، مؤكدًا أننا نشهد اليوم تطورا كبيرا ومهما في العلاقات المصرية التركية.

وأوضح أن وزير الخارجية التركي، أيضاً، أعلن عن حدوث بعض الترتيبات خلال الأيام الماضية بعد زيارته القاهرة، فيما يتعلق بالتجهيز للإعلان عن تبادل السفراء بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أنها تعتبر المرة الأولى منذ عام 2013.