الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الدولة تسير على قدم وساق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية تجارة الزقازيق، سابقاً، والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية وضعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاستراتيجية تنموية أساسية. 

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أطلقت الكثير من المبادرات المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة “ابدأ”. 

تعزيز الأعمال الحرفية

وأضاف في حديثه، أن الدولة تهدف من تلك المشروعات إلى الكثير من الدوافع مثل تمكين المواطن اقتصادياً، توفير فرص عمل للمواطنين للمتواجدين بالقرى والريف والمناطق النائية، هذه المشروعات الصغيرة تخدم على المشروعات الكبيرة القومية.

محمد الشوافي الخبير الاقتصادي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكسترا نيوز حديثث الاخبار

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