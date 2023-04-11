أحمد موسى يعلق على مباراة الأهلى وبيراميدز: تشهد روحًا رياضية والتشجيع دون إساءة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل الأهلي وبيراميدز حتى الآن، قائلاً: "إن الأهلي وبيراميدز تعادلا بالأحادية، وآخر ربع ساعة نار في نهائي كأس مصر، وإللي هيفوز هنقول له مبروك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن استاد القاهرة يشهد مشهدًا جميلًا للنادي الأهلي وجماهيره، حيث يبلغون 10 آلاف مشجع، كما يبلغ مشجعو نادي بيراميدز لهم نفس عدد التذاكر لكن لم يحضر سوى 500 أو 600 مشجع، في حين أن جمهور النادي الأهلي كامل العدد.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنظيما وأداء في منتهى الروعة بداخل الاستاد وخارجه، حيث يعتبر تنظيما كبيرا ولائقا بمباراة كأس مصر.

وأشار إلى أن المباراة تشهد روحا رياضية، حيث يوجد تشجيع بدون إساءة للآخرين.

الشوط الأول الأهلي كان مسيطرا لكنه ضيع فرصا كثيرة جداً في حين لم يظهر بيراميدز، أما في الشوط الثاني فكان أقوى من جانب الفريقين، متابعاً: "نتمنى في النهاية أن نرى الفوز ونرى الكأس، اليوم لا بد أن يكون لدينا فائز بكأس مصر".