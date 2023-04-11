الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

سرة الباتع
سرة الباتع

يتابع المشاهدون أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل سره الباتع، والتي تدور أحداثه حول حقبة الاحتلال الفرنسي لمصر، وهيمنة جيش الحملة الفرنسية على القرى المصرية، ومقاومة الشعب المصري لبطش الجنود الفرنسيين بقيادة بيلو قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف. 

أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل سره الباتع 

تعود حنان مطاوع والتي تجسد دور شخصية حبيبة حامد، وابنه شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، في الحلقة الـ20 من مسلسل سره الباتع، لمنزل والدها، لتجد عايدة رياض، والدتها تقف لها بالمرصاد، وتعنفها، وتخبرها أن كل اهالي القرية يتحدثون عن علاقتها بحامد، والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني.

فتطلب منها صافية، والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، من والدتها والتي تلعب دورها الفنانة عايدة رياض، تطلب منها أن تخبرها عن الذين يتحدثون عنها لتكتم أفواههم، إلا أن والدتها تمتنع، وتطلب منها أن تبتعد عن حامد، حبيبها، لتخبرها امها أنها تحبه.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 19

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعبر عن التفاف الشعب المصري.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

سره الباتع الحلقة 20.. حنان مطاوع تعترف لحامد بحبها للمرة الثانية

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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