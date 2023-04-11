مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. من هو الشهيد هاني نبيل الذي أطلقت العملية الأخيرة باسمه؟

عرضت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة 101، استعداد ضباط العمل الخاص للقبض على الطبيب "وحيد" أو "حكيم"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، حيًا، حيث عرض الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، إحداثيات المزرعة التي توصلوا لاختباء "حكيم" فيها، بعد رؤية أحد رجال قبيلة الشيخ "موسى" لدخوله إليها مع صديقه "كمال".

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وأخبر الضابط "خالد" زملائه أنه من سيضع اسم هذه العملية، واختار أن تكون "عملية الشهيد هاني نبيل"، ليخرج بعدها "خالد" إلى إحدى طرقات القطاع ويقف لتحية صورة الشهيد هاني نبيل، وبالفعل نجحت قوات الجيش في مداهمة المزرعة والقبض على "حكيم"، الذي وجدوه جالسًا بشكل مسالم ترتعش يداه، مستسلمًا لهم بشكل كامل.

هذه العملية تمت بالتعاون الذي تم بين قبيلة الشيخ "موسى" وضباط الجيش، حيث رصد عبدالله نجل الشيخ موسى، الانقسامات التي ظهرت داخل التنظيم الإرهابي، كما نجح في رصد مكان هروب "حكيم"، كما أصدر أوامره بحشد كل شباب القبائل لدعم الجيش ضد التنظيم الإرهابي.

من هو الشهيد هاني نبيل؟

لكن من هو الشهيد هاني نبيل الذي تم عرض صورته وسميت العملية باسمه، بعد البحث توصلنا إلى أنه أحد أفراد الجيش الذي استشهد على يد العناصر الإرهابية، إثر استهدافه من قبل مجموعة ملثمين بمنطقة شمال سيناء، وهو أحد خريجي الكلية الحربية دفعة 96.

وفي تصريحات سابقة، روت زوجة الشهيد لحظات استشهاده، تقول إنه قبل استشهاده كان في أيام أجازته، لكن تم استدعائه للعودة مرة أخرى ولبّى النداء، وذلك كان في العام 2011م، إلا أنه أثناء رجوعه من عمله كان يتحدث معها على الهاتف.

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وهنا كانت لحظة مؤلمة، لأنها سمعت صوت اثنين من الملثمين خرجوا عليه ولم يكن مستعد لهم، وانقطع الاتصال فجأة، وهو ما دعاها للقلق بعدما سمعت صوت هؤلاء معه، وظلت تحاول إعادة الاتصال به إلا أنه بعد أن كان يعيطيها جرس التنبيه انقطع الخط تمامًا، وفقط ما تسمعه: "الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق أو غير متاح"، وانقبض قلبها وساورها القلق عما أصاب زوجها، إلى أن جاءتها مكالمة من القوات المسلحة تخبرها باستشهاده بطلًا.