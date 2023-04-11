الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«ملف اليوم».. من أين تم تسريب الوثائق الأمريكية؟.. كاتب صحفى يُجيب

إيهاب عمر
إيهاب عمر

أوضح إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، دلالات التسريبات الأخيرة لوثائق الاستخبارات الأمريكية، قائلًا: "إن الوثائق أطلق عليها إعلاميًا "وثائق البنتاجون" لكنها تشكل إفادات وتقارير 16 وكالة فيدرالية استخباراتية، رفعت إلى هيئة الأركان المشتركة الأمريكية". 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الوثائق كانت مسربة من البنتاجون، لكنها في واقع الأمر تتعلق بأداء وعمل وتقارير المخابرات الأمريكية المختلفة، لافتا إلى أن أمريكا بها 16 وكالة استخبارات أمريكية، أشهرها CIA، وهي تعمل تحت هيمنة وإدارة المخابرات الأمريكية الوطنية.

وأوضح أن الاتهام المباشر والسريع جدًا، لروسيا في هذا التسريب رغم أن التحقيقات لم تبدأ بعد في واقع الأمر، لافتاً إلى أن البنتاجون بدأ يتحدث عن بداية التحقيقات، وهو ما يعزز فرضية أن التسريب قادم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من الأجنحة المتصارعة داخل إدارة جو بايدن، حتى من الأجهزة الداخلية في الولايات المتحدة المتصارعة.

وأكد أنه عبارة عن تسريب متعمد من أجنحة داخل الإدارة الأمريكية ولكن ليس من مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

الأكثر قراءة

«الدستور» تنفرد بنشر فصل من رواية عبدالله السلايمة «أن تعرف أنوشكا»

أحمد موسى: سامح شكرى سيقوم بزيارة تركيا فى الأيام المقبلة

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

«حديث الأخبار».. خبير سياحى: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% فى يناير وفبراير الماضيين

ركلات الترجيح تهدى الحياة الصعود لنهائى دورة المتحدة

برنامج «من هدى القرآن».. أحمد عمر هاشم يوضح حكم من يقتل مؤمنًا بغير حق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس