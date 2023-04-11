«ملف اليوم».. من أين تم تسريب الوثائق الأمريكية؟.. كاتب صحفى يُجيب

أوضح إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، دلالات التسريبات الأخيرة لوثائق الاستخبارات الأمريكية، قائلًا: "إن الوثائق أطلق عليها إعلاميًا "وثائق البنتاجون" لكنها تشكل إفادات وتقارير 16 وكالة فيدرالية استخباراتية، رفعت إلى هيئة الأركان المشتركة الأمريكية".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الوثائق كانت مسربة من البنتاجون، لكنها في واقع الأمر تتعلق بأداء وعمل وتقارير المخابرات الأمريكية المختلفة، لافتا إلى أن أمريكا بها 16 وكالة استخبارات أمريكية، أشهرها CIA، وهي تعمل تحت هيمنة وإدارة المخابرات الأمريكية الوطنية.

وأوضح أن الاتهام المباشر والسريع جدًا، لروسيا في هذا التسريب رغم أن التحقيقات لم تبدأ بعد في واقع الأمر، لافتاً إلى أن البنتاجون بدأ يتحدث عن بداية التحقيقات، وهو ما يعزز فرضية أن التسريب قادم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من الأجنحة المتصارعة داخل إدارة جو بايدن، حتى من الأجهزة الداخلية في الولايات المتحدة المتصارعة.

وأكد أنه عبارة عن تسريب متعمد من أجنحة داخل الإدارة الأمريكية ولكن ليس من مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن.